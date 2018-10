YA NO EXISTE EL TIMELINE EN TWITTER

Twitter confirma las filtraciones de la semana pasada y pondrá tweets ordenados por un algoritmo antes de que veamos la timeline habitual.Aunque en el futuro irán expandiendo el servicio a todos. Tanto en web como clientes oficiales. La duda, ¿quizá llegue un momento que sea opción principal? ¿será la opción predefinida para nuevos usuarios?. La red social se encargará de elegir qué tweets cree que son los más relevantes en el periodo que no has entrado, y. Cuando refresques, o si has entrado hace poco tiempo, todo seguirá igual. De momento el cambio parece leve,pero muchos usuarios avanzados han expresado su disconformidad con la medida. El anuncio viene menos de un día después de que Twitter anunciara 'First View' , haciendo que los usuarios vean el anuncio según abran la aplicación o la web, incrementando ingresos y actividad para los anunciantes. Hipertextual