TikTok desafía a EEUU y otros clics tecnológicos en América

Equipo de Periodistas

Abril 25, 2024 02:24 PM

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. “¡¡¡¿¿¿Ah sí, Estados Unidos???!!!”

Así parece decir TikTok luego de que la compañía anunciara que llevará a los tribunales la ley aprobada por el Congreso de EE.UU. que obliga a su matriz, ByteDance, a vender las operaciones de la red de los videitos, so pena de no poder operar más en la nación norteamericana.

Bastante hemos dicho por aquí que la principal preocupación por TikTok en Estados Unidos es que ByteDance tiene fuertes lazos con el Partido Comunista chino y que los datos de millones de estadounidenses estarían en manos de los de Xi Jinping.

Los dirigidos por Shou Zi Chew apelan a una 'vieja confiable' (un recurso manido) al decir que la prohibición total "devastaría" a siete millones de empresas en Estados Unidos y "silenciaría" a 170 millones de personas.

Todos sabemos la paranoia que suscita eso de la “seguridad nacional” en D.C., pero parece que esta vez pueden tener la razón.

2. ¿Tesla sin 'freno de mano'?

¡No, no, no! No es que los Tesla estén bajando de precio (guarde la tarjeta, por favor), si no que los beneficios de la marca en su conjunto cayeron un 55 % en el primer trimestre de 2024.

De todas maneras, Elon Musk no tiene que preocuparse porque los ingresos totales se situaron en 21.301 millones de dólares.

Con eso tiene para asegurarle el futuro a su hijo X Æ A-12 (¡sí, así se llama!) y al resto de su prole.

La caída que más inquieta a Musk es la de la venta de autos, que fue de un 13 %.

Si en los primeros tres meses de 2023 se vendieron vehículos por 19.963 millones de dólares, en el mismo periodo de nuestro 'anno domine' 2024 el valor ingresado en caja fue de 17.378 millones.

No es que le duela mucho a Elon, pero perder es perder (¡qué verdad tan de perogrullo!).

Para aumentar la demanda, Tesla tuvo que echar mano de las bajadas de precios y eso explica en parte el menor margen de ganancias.

Pues a acelerar con el lanzamiento de los nuevos modelos y a echarle ganas para el segundo trimestre.

¡Vamos que vamos!

3. Meta no quiere hacer 'un Sony'

En el comienzo de la prehistoria de la era digital, Sony lanzó su muy preciado reproductor Beta, con la mejor definición de imagen de la época y un sonido muy decente.

Pero los del Walkman, en su soberbia, no liberaron la licencia a otros fabricantes y llegó JVC con un más modesto VHS, se lo vendió a todo el que "pintó verdes" y destronó a los de Akio Morita.

No sabemos si Mark Zuckerberg habrá tenido esto en cuenta, pero Meta decidió otorgar licencias del sistema operativo para sus gafas de realidad virtual (VR) Quest a otros fabricantes de hardware.

Los primeros beneficiados han sido Lenovo y Asus.

Pero la cosa va en doble vía: los de Menlo Park (California, EE.UU.) se asociarán con externos para construir cascos de VR que usen Meta Horizon.

Mensaje para Apple: Zuckerberg deja en claro que quiere que su empresa sea una plataforma más abierta que la de la manzana mordida.

En conclusión, no quieren hacer 'la gran Beta'.

4. "¡A que te ataco, ratón, a que te pillo!"

Cada año que pasa vemos cómo la cantidad de ciberataques se vuelve más imposible de calcular, pero también somos testigos de la mayor velocidad para detectarlos.

Según un estudio de Mandiant, división de Google Cloud, los ataques de 'ramsomware', en el que se toma el control del sistema infectado y se pide un rescate, representaron el 23 % de sus investigaciones en 2023, frente al 18 % de 2022.

Pero el número de días que duraron en ser pillados se redujo de dieciséis a diez.

Según Mandiant, los 'ciberecacos ramsomweros’ pusieron su lente especialmente en sectores como el financiero (17 %), los servicios empresariales (13 %), la alta tecnología (12 %), el comercio minorista (9 %) y la sanidad (9 %).

Y como siempre, los dedos acusadores apuntan a China. ¿Cuándo no?

5. IBM, sacando la tarjeta de débito

Si el mundo de la Inteligencia Artificial (IA) fuera un supermercado, esta semana habríamos visto a los de IBM sacar la tarjeta de débito y comprar la firma especialista en la nube híbrida HashiCorp por 6.400 millones de dólares.

¿Y para qué compró IBM a HashiCorp? Pues para acelerar su innovación y crear sinergias en productos como el sistema operativo Red Hat y la IA generativa Watsonx.

HashiCorp, fundada en San Francisco en 2012 por Mitchell Hashimoto y Armon Dadgar, se especializa en servicios de "cloud computing" (computación en lanube) para entornos empresariales. Además, ha sido pionera en aplicación de la IA generativa en ámbitos de negocios.

La compra está sujeta a la aprobación de los reguladores y de los accionistas de HashiCorp, y se cerrará a finales de 2024.

¡Buena movida, IBM!

6. ¡IA para para todos en Meta!

Y volvemos por los pagos de Zuckerberg, ya que en Meta decidieron que tanto WhatsApp como Facebook, Instagram y Messenger van a tener incorporado Meta AI, su chatbot ‘inteligente’.

Meta AI estará integrado en el 'feed', los chats y las barras de búsqueda de las aplicaciones.

Pero para agregarle más ingredientes a este sabroso zancocho, el ‘chatbot’ permitirá hacer preguntas, generar imágenes y acceder a información en tiempo real sin salir de la app.

¡Cosa má’ grande la vida, chico!, como diría ese ya legendario personaje José Candelario ‘Tres Patines’.

La herramienta también estará disponible en el sitio web Meta.ai.

La IA nos rodea, literalmente.

7. “Lleva la gafa, la gafa para el Xbox”

Hay gafas para leer, para el sol, para presumir intelectualidad, pero ahora llegarán los anteojos para jugar Xbox.

Según SomosXbox.com, Microsoft y Meta estarían trabajando “juntos de nuevo para crear una edición limitada de Meta Quest, inspirada en Xbox”.

Pero apenas sería una edición limitada. Así que hay que esperar y alistar la tarjeta de crédito.