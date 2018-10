¿RESPALDO DE TUS ARCHIVOS EN LA NUBE? ¡CLARO QUE SÍ!

9:08 a.m.

La empresa líder en telecomunicaciones del país, Claro, presentó este jueves su nuevo servicio Claro Cloud, diseñado estratégicamente para brindar soluciones integrales, a las empresas y corporaciones del país. Claro Cloud les permitirá el almacenamiento de archivos en la nube, en respaldo a los documentos, y archivos multimedia guardados en una computadora tradicional para hacer posible el acceso desde cualquier dispositivo. Rodrígo Arzuria, representante de América Móvil y Vilma Bonilla de Claro Nicaragua. “Queremos que tengan ustedes un portafolio completo desde la colaboración de su equipo de trabajo”, detalla Rodrígo Arzuria, representante de América Móvil, pues por medio de Claro Cloud se puede compartir los archivos almacenados para trabajar en equipo a la vez, siempre y cuando existan los permisos dentro del servicio. Otro de los beneficios del servicio es la alta seguridad y adaptación, pues no será necesario tener un servido en físico, sino dentro de la nube los colaboradores podrán almacenar la información sensible. “Con una solución simple, pero eficaz y segura podrán respaldar su información en la nube con uno de los aliados más importantes de la región”, afirmó Vilma Bonilla de Claro Nicaragua. Otras herramientas de almacenamiento en la nube son Dropbox, Google Drive y One Drive, sin embargo, Claro Cloud está directamente diseñada para medianas y grandes corporaciones.