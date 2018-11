China es el primer país en crear un presentador de noticias virtual

La agencia estatal de noticias de China, Xinhua, ha presentado esta semana a su nuevo equipo de presentadores de Inteligencia Artificial (IA), dispuestos a informar “incansablemente” todos los días y desde cualquier punto del país.

Este pasado jueves, los telespectadores chinos han visto en sus pantallas el rostro de un nuevo presentador, un hombre, vestido con un traje y corbata. Hasta aquí nada raro. La sorpresa llega cuando aparece su nombre sobreimpreso del locutor: ‘AI virtual anchor’, o lo que es lo mismo, presentador virtual de Inteligencia Artificial.

“Hola a todos, soy un presentador de inteligencia artificial. Este es mi primer día en la agencia de noticias Xinhau”, se presenta el locutor, cuya imagen se basa en un reportero real de la agencia, Zhang Zhao.

“No solo puedo acompañarte las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedo ser interminablemente copiado y presente en diferentes escenas para traerte las noticias”, añade el presentador virtual.

Xinhua también ha presentado otra IA de habla inglesa, basada en otro presentador, que agrega: “El desarrollo de la industria de los medios requiere una innovación continua y una integración profunda con las tecnologías avanzadas internacionales. Espero poder ofrecerles nuevas experiencias noticiosas”.

Desarrollados por Xinhua y el motor de búsqueda chino Sogou, estos presentadores virtuales se han desarrollado a través del aprendizaje automático para que sean capaces de simular la voz, los movimientos faciales y los gestos de los locutores reales. Según la agencia, quieren dar una “imagen realista en lugar de un robot frío”.

Según Xinhua, la tecnología de inteligencia artificial no se limitará solo a presentar noticias. Y es que estos androides se podrán personalizar para adaptarlos a otras industrias.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW