Inicia temporada de huracanes del Pacífico y “La Niña” predomina

Unas 15 tormentas se esperan junto a 8 huracanes en 2022 mientras siguen las aguas frías hasta fin de año en el Pacífico y el calentamiento en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes anunció que este domingo inició la temporada de huracanes en el océano Pacífico y esperan un promedio de 15 tormentas, de las cuales 8 serán huracanes y por lo menos cuatro de ellos alcanzarán un nivel destructivo. Esta jornada finaliza el 30 de noviembre próximo.

“Hoy es el primer día de la temporada de huracanes del este del Pacífico Norte de 2022. En promedio, la temporada presenta 15 tormentas con nombre, 8 huracanes y 4 huracanes importantes”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), desde su cuenta oficial de Twitter para el océano Pacífico (@NHC_Pacific).

Los meteorólogos de esta oficina en Miami, Estados Unidos, califican de “huracán mayor” aquellos que alcanzan la categoría 3 o mayor en la escala de clasificación Saffir Simpson. “Estos fenómenos se les llama huracán mayor porque tienen un nivel destructivo”, agregan en su sitio web.

Today is the first day of the 2022 eastern North Pacific hurricane season. On average, the season sees 15 named storms, 8 hurricanes, and 4 major hurricanes.



Development is not expected during the next 5 days but always follow here for the latest: https://t.co/PGa1xgwW45 pic.twitter.com/PxaqCMnJfI — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) May 15, 2022

“La Niña” persiste hasta fines de año

En los próximos cinco días descartan la formación de alguna tormenta en el Pacífico, aunque persiste la formación de nubes y lluvia persistente desde hace varios días. En su sitio web recuerdan que el año pasado se desarrollaron al menos 19 tormentas y 8 huracanes. De estos últimos, dos fueron mayores.

LEER MÁS: Monseñor Álvarez denuncia explotación minera en el cerro Pavón en Rancho Grande, Matagalpa

El científico atmosférico Philip Klotzbach, director del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos (CSU, por sus siglas en inglés), informó el miércoles pasado que el fenómeno de "La Niña" persiste en el Pacífico a pesar de su debilitamiento al iniciar la temporada, pero se mantendrá hasta fines de año.

Today marks the first day of routine issuance of Atlantic basin Tropical Weather Outlooks. The Outlooks are issued 4 times daily at 2 AM, 8 AM, 2 PM, and 8 PM EDT through November 30th. They can be found at:https://t.co/m9946DoYYi



That said, things start out quiet today. pic.twitter.com/DObiqQYSrN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 15, 2022

Primera tormenta “Agatha”

La primera tormenta que se forme en el Pacífico este año llevará el nombre de “Agatha”, conforme lo dispuesto por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que en 2022 utiliza la misma lista de nombres que dispuso para estos fenómenos en 2016 y la utilizará nuevamente en 2028.

Son 24 nombres en total los que se emplean este año en el Pacífico. Además de Agatha, los científicos tienen a disposición los nombres: Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Ivette, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene, Paine, Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, Winifred, Xavier, Yolanda y Zeke.

SEGUIR LEYENDO: Báez llama a no desanimarnos ante "aparente triunfo de la injusticia", y no caer en resignación

La OMM recuerda en su sitio web que desde hace varios años son seis listas de nombres que se utilizan de forma rotativa cada año y se emplean de forma separada tanto para el océano Atlántico como Pacífico. Además, existe una séptima “lista adicional” para cada cuenca, que está a disposición de los técnicos cuando la temporada supera la cantidad de nombres dispuestos.

Pronósticos mayores para el Pacífico

El pronóstico del Centro de Huracanes resulta conservador para los meteorólogos independientes pues el miércoles pasado, AccuWeather, una compañía privada estadounidense que presta servicios comerciales de pronóstico del tiempo en todo el mundo, anunció que en el Pacífico ellos esperan entre 15 y 19 tormentas en total.

El equipo de especialistas de AccuWeather, encabezados por el experto en huracanes, Dan Kottlowski, señaló que de esas tormentas se espera que entre 6 y 8 evolucionen a categoría de huracán. Además, consideran que entre 2 y 4 llegarán a categoría de “huracán mayor”.

Los expertos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), mediante su modelo numérico anunciaron la semana pasada por lo menos 19 tormentas en el Pacífico para este año. Indicaron que sus cálculos avanzan para definir la cantidad de huracanes previstos.

What is a CAG? The Central American Gyre #CAG is a broad area of cyclonic circulation that can occur during the rainy season (May through November). The main impact from a CAG is the high amounts of rainfall that it brings. pic.twitter.com/u9QK6repV8 — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) May 12, 2022

Calentamiento y fuertes lluvias en el Atlántico

El Centro de Huracanes siguió informando la semana pasada del calentamiento de las aguas superficiales en el océano Atlántico, y de forma especial, destacaron el jueves la formación de un “Giro Centroamericano” que afecta a los países de esta región.

“Es una amplia área de circulación ciclónica que puede ocurrir durante la temporada de lluvias (mayo a noviembre). El principal impacto… es la gran cantidad de lluvia que trae”, indicaron los técnicos del CNH, quienes recuerdan que la temporada de huracanes en el Atlántico inicia hasta el próximo 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

LEER MÁS: Ejército en Nicaragua incauta cianuro valorado en 8 mil dólares

En la cuenta oficial de Twitter para el océano Atlántico (@NHC_Atlantic), informaron que desde este domingo reactivaron sus informes de “Perspectivas del clima tropical de la cuenca atlántica”, y emitirán comunicados 4 veces al día para informar de esta situación y otros fenómenos.

La primera onda tropical, que se formó el fin de semana pasado, cruzó este domingo el arco de las Antillas Menores procedente de las costas africanas y entró al Mar Caribe con su estela de nubes al sur de Puerto Rico, según el NHC.