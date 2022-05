Monseñor Álvarez denuncia explotación minera en el cerro Pavón en Rancho Grande, Matagalpa

Durante la celebración de Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, el Obispo llamó al régimen de Daniel Ortega a respetar a los campesinos que dijeron: ``No más explotación minera”.

El Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí Monseñor Rolando Álvarez denunció la explotación en el cerro Pavón en Rancho Grande, Matagalpa, por eso llamó al régimen de Daniel Ortega a respetar a los campesinos que dijeron: ``No más explotación minera”.

“Aquí en Rancho Grande hace algunos años el pueblo todo, católicos y no católicos, lograron gracias a Dios un gran triunfo en el que salimos ganando todos, en primer lugar, nuestra madre tierra, cuando después de tantos años de lucha y sacrificio finalmente el gobierno comprendió qué Rancho Grande no quiere ni quería la minería y se recuerda que efectivamente en aquel momento se le dio la razón al pueblo”, dijo Álvarez.

Asimismo, el Obispo de la Diócesis de Matagalpa denunció que se está explotando el cerro Pavón lo cual calificó como un crimen contra la naturaleza y el pueblo.

“Se está dejando nuevamente un cerro completo en la muerte, se está cometiendo un crimen contra la naturaleza y se está irrespetando al pueblo de Rancho Grande porque con una resolución ministerial se dijo no más minería en Rancho Grande y ahí está la minería en el cerro Pavón y queremos decir con un corazón sincero no más minería en Rancho Grande, no más explotación minera en el cerro Pavón”, dijo durante la celebración de Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande.

Álvarez insistió que se debe respetar a los campesinos y no jugar con ellos “Hoy necesitamos este pulmón para que Nicaragua siga respirando aire puro, limpio y que se respete realmente al pueblo qué quiere vivir en paz con la naturaleza, en armonía con la naturaleza y que no se nos engañe, ni se nos trate como a personas de segunda, qué se respete el campesinado porque al campesino se le respeta, con el pueblo no se puede jugar, con las comunidades no se puede jugar, con el campesinado no se juega, por favor, respeten al pueblo si lo que queremos y lo que pedimos es respeto porque el respeto al derecho ajeno es la paz”