Aunque no descarta una reconciliación personal con su familia, el príncipe Enrique no cree que sea posible un regreso a ocupar sus funciones oficiales como representante de la monarquía británica porque siempre habrá "un tercero" que lo evite.

Esto no quiere decir, añadió, que les impidan volver a él y a su esposa, Meghan, pero sí que les harán la situación "insoportable". "Es muy triste porque están rompiendo la relación entre nosotros", añadió en un adelanto de su conversación con el periodista Michael Strahan, que se emitirá por completo esta noche.

Esta entrevista se publica dos días después de otra emitida en la cadena británica ITV en la que aseguró que es "posible al cien por cien" que haya una reconciliación con su familia siempre que "se asuman responsabilidades".

Prince Harry: “I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there.”



The all-new Prince Harry interview everyone will be talking about. Monday morning at 7am on ABC’s Good Morning America. pic.twitter.com/Izcr0VRjDo