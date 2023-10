La ESA espera el primer lanzamiento del cohete Ariane 6 "no muy tarde" en 2024

La Agencia Espacial Europea (ESA) y sus socios industriales del Ariane 6, el cohete que va a suceder al Ariane 5, y que acumula grandes retrasos, esperan que el primer lanzamiento sea "no muy tarde" durante el año 2024.



El director general de la ESA, Josef Aschbacher, explicó este lunes que durante el mes de octubre, después de dos test programados mañana y el 3 de octubre, se pueda presentar el periodo en el que se llevaría a cabo ese primer lanzamiento, aunque todavía sin una fecha precisa.



En una conferencia de prensa junto a los responsables del grupo de trabajo sobre el Ariane 6, Aschbacher señaló que "si todo va perfecto, podría ser no muy tarde durante el año próximo".



A comienzos de agosto, la ESA reconoció que el Ariane 6 no podría volar este año como había mantenido hasta entonces, que habría que esperar al año próximo y que son los test que se están llevando a cabo los que permitirán "definir una posibilidad de lanzamiento para el vuelo inaugural en 2024".



Las principales incertidumbres sobre el calendario derivan de los resultados de las dos próximas pruebas y de la explotación de los datos del test que se hizo el pasado viernes en el centro de pruebas de motores de cohetes de la Agencia Aeroespacial Alemana (DLR) en Lampoldshausen (sur alemán).



En concreto, se llevó a cabo una prueba de encendido en caliente del motor Vinci, que estuvo en funcionamiento durante 680 segundos con dos arranques en paralelo de la Unidad de Potencia Auxiliar, que hace posible el rearranque de Vinci en el espacio, y estuvo en marcha durante un periodo acumulado de casi 30 minutos.



Mañana en la base de lanzamientos de Kurú, en la Guayana francesa, se va a llevar a cabo una prueba de encendida en caliente de la parte principal del cohete, algo que ya se hizo el 18 de julio, pero esta vez terminará con 4 segundos de funcionamiento estabilizado del motor Vulcain.



El 3 de octubre se hará eso mismo, pero en lugar de 4 segundos, serán unos 8 minutos y así se reproducirá toda la fase de vuelo del cuerpo principal de la lanzadera. En caso de éxito, se considerará que está lista para el vuelo.



Stéphane Israel, el consejero delegado de Arianespace, el consorcio encargado de comercializar los cohetes europeos, realzó que han conseguido pedidos para 28 lanzamientos del Ariane 6, que están a la espera del calendario tras los sucesivos retrasos.



"Estamos en diálogo permanente con nuestros clientes" con los que "somos transparentes", subrayó Irael, que sobre todo hizo hincapié en que el Ariane 6 es "muy esperado" por esos clientes.



En la misma línea, el director general de la ESA afirmó que "el Ariane 6 será un cohete competitivo", con una relación costo-efectividad mejor que la del Ariane 5, que realizó su última misión el 6 de junio pasado al poner en órbita dos satélites de telecomunicaciones, en su lanzamiento número 177 desde que comenzó su explotación en 1996.

COSTE DE UNOS 4.000 MILLONES DE EUROS

El costo del programa de Ariane 6 es de unos 4.000 millones de euros, recordó el director general de la ESA, antes de reconocer que la cifra final sólo se podrá dar al final del proceso, y dependerá de la fecha de su entrada en servicio.



Israel puntualizó que también dependerá de la inflación, ya que los industriales implicados están sometidos a los vaivenes de precios del mercado.



Los países de la ESA celebrarán su cumbre anual a nivel ministerial el 6 y el 7 de noviembre en Sevilla, donde los principales temas serán precisamente las lanzaderas, el cambio climático y la exploración principal.



Los ministros tendrán que abordar la situación del Ariane 6 pero también del Vega C, que es la versión modernizada de este cohete para pequeñas cargas que fracasó en su misión inaugural del 21 de diciembre de 2022 y que desde entonces no ha vuelto a volar.