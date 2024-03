Equipo de Periodistas

Marzo 22, 2024 01:49 PM

La NASA y Boeing han fijado para el próximo 1 de mayo la fecha de despegue de la primera misión tripulada de Starliner, la cápsula espacial fabricada por la firma aeronáutica y que será lanzada desde Florida para una misión de dos semanas en la Estación Espacial Internacional (EEI).



"Estamos en buena forma", dijo este viernes durante una teleconferencia el vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing, Mark Nappi.



El ejecutivo señaló que vienen cumpliendo con éxito todas las pruebas necesarias para el lanzamiento de la nave Starliner, que será lanzada por medio de un cohete de la compañía United Launch Alliance (ULA) desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral (EE.UU.),en el centro de Florida.



La llamada misión CFT (siglas en inglés de Crew Flight Test) contará con los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams como tripulantes, y, de ser exitosa, despejará el camino para que la nave obtenga las certificaciones de la agencia espacial estadounidense que le permitan hacer rotaciones de personal en la EEI como lo hace actualmente SpaceX.





El lanzamiento se efectuará tras el fallido intento del año pasado, cuando problemas detectados en el sistema de paracaídas y en unas cintas de fibra de vidrio obligaron a aplazar la misión a un mes y medio del despegue, que estaba programado para el 21 de julio.



"Desde el verano pasado hemos hecho todo para que no se escape nada", dijo hoy el gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, Steve Stich, quien agregó que para esta misión se está cumpliendo con cada etapa del proceso de certificación y con la seguridad como prioridad número uno.



Nappi señaló que los dos problemas que motivaron el aplazamiento del año pasado ya están resueltos, y prevé que la nave y el cohete sean colocados en la plataforma de lanzamiento no antes del próximo 10 de abril.



"Nosotros probamos, probamos y probamos", recalcó Nappi, quien defendió que el diseño de sus procesos previos al vuelo es "muy robusto" e incluye revisiones independientes.



El ejecutivo de Boeing Space prevé que, de lograr las certificaciones de la NASA, la Starliner-1, la primera misión ya formal de la cápsula Starliner, podría estar lista hacia diciembre de este año.



Boeing lanzó con éxito la misión no tripulada OFT 2 el 19 de mayo de 2022 y al día siguiente atracó con éxito en la EEI, donde la nave CST-100 Starliner permaneció cuatro días antes de separarse y aterrizar en Nuevo México (EE.UU.).



La cápsula, de 5 metros de altura y 4,6 metros de diámetro, es reutilizable y tiene capacidad para hasta siete personas, si bien las misiones tripuladas encargadas por la NASA para este programa suelen ser de cuatro o cinco pasajeros.



La Starliner es la carta de presentación de la compañía para sumarse a los servicios de taxi contratados por la agencia espacial para viajes a la EEI.



De ser exitosa la misión CFT y lograr las certificaciones de la NASA, Boeing se convertirá en el segundo proveedor de vuelos tripulados y de carga a la EEI, tal como ya lo hace la compañía de Elon Musk, SpaceX, en virtud a contratos millonarios con la agencia espacial estadounidense.