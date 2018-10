SE ACERCA EL TURNO DE HUGO PAGUAGUA

Alvaro Montealegre Rivas declaró por mas de cinco horas en el juicio que se le sigue por supuesta estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento de crédito fraudulento en perjuicio de 17 personas.

En el extenso interrogatorio realizado por el ministerio público ante el Juez Octavio Rothschu, el acusado negó los cargos imputados e indicó que la empresa creada para fines de generar rendimiento de inversión, no tenía que ser autorizada por la SIBOIF porque no era banco. El juicio se programó para este viernes a las 9:00 am en cuya ocasión declarará Hugo Paguaga.