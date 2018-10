INSTITUCIONES DE DEFENSA A LOS ANIMALES INSTAN A DENUNCIAR MALTRATO

Marien Reyes de Fundación Andama que vela por la protección de los animales aseguró que el maltrato hacia los animales es más recurrente en aquellos que son de compañía como los equinos, perros y gatos. La defensora incita a las personas testigos a realizar las denuncias, proporcionar lo solicitado por las autoridades para que la denuncia avance y no sea desestimada. Desde las instituciones aseguran estar trabajando en informar y sensibilizar a la población. Aunque temen que las autoridades no presten la atención suficiente o no le den la verdadera importancia a los casos, ellos seguirán trabajando en la parte de la sensibilización. Lee también: Denuncias por maltrato a los animales no pasan de las redes Recientemente circularon por las redes fotos donde se observan a perrros guindados de árboles, lo que es repudiado por la fundación que dirige Reyes y otras instituciones que defienden sus derechos. Reyes detalló que los daños a los animales más recurrentes son daños físicos como golpes, sobrecarga en el caso de los caballos que son violentados por los carretoneros, la sobrecarga y la privación de alimentos. Según el artículo 391, el maltrato a los animales está tipificado como delito, pese a que la Ley que ampara a los animales no tiene un código reglamentario. Reyes advierte que “aunque la ley 747 esté sin reglamento… tenemos la sanción penal” que va de 50 a 200 días multas.