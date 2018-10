28, Julio, 2016 28, Julio, 2016 1:54 p.m. 1:54 p.m.

“SEGURIDAD EN NICARAGUA NO ES TOTAL”, DICE ORTEGA TRAS MUERTE DE JEFE POLICIAL

La pregonada seguridad de la que goza Nicaragua "no es total", afirmó hoy el presidente de Daniel Ortega, tras el asesinato de un jefe policial departamental. "Es cierto, tenemos un alto índice de seguridad, reconocido en todo el planeta, pero también estamos convencidos de que la seguridad no es total", dijo Ortega durante un homenaje póstumo al jefe de la Policía del departamento de Boaco, comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria. Con una tasa de homicidios de 8,7 por cada 100 mil habitantes, el Gobierno de Nicaragua promueve al país como uno de los más seguros de Latinoamérica. Miranda Fitoria fue asesinado frente a su casa la noche del miércoles, en la ciudad de Boaco, en la zona central de Nicaragua. Ortega atribuyó el suceso al crimen organizado y a la inseguridad que envuelve actualmente al mundo. "Es un reflejo de la cultura que se ha establecido en el planeta, una cultura de violencia", señaló. La jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, declaró en un discurso que hoy esa institución está de duelo. "Pero no estamos débiles, no tenemos miedo, al contrario, hoy tenemos más razones para seguir trabajando". Anunció que fortalecerán su lucha contra las bandas de delincuentes y grupos criminales "que pretenden llevar inseguridad, dolor y muerte a las familias nicaragüenses". "No nos va a temblar la mano a la hora de actuar frente al delito, por el contrario, quienes pretendan atentar contra la vida e integridad de las personas conocerán una respuesta oportuna, eficaz, contundente y vigorosa de cada hombre y mujer policía a lo largo y ancho de nuestra Nicaragua", sostuvo. Además, Granera aseguró que no van a descansar ni escatimar "esfuerzos para encontrar a los autores de este cobarde crimen". "Donde quieran que estén los buscaremos, hasta que sean entregados a la Justicia", sentenció. A través de un decreto presidencial, Miranda Fitoria, que era fundador de la Policía, fue ascendido de manera póstuma a comisionado general, "como reconocimiento de sus méritos y servicio prestado en su destacada trayectoria policial" de 37 años. También se le otorgó la "Medalla el Mérito" de la Policía Nacional durante el homenaje. Fuente: Terra.