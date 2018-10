01, Agosto, 2016 01, Agosto, 2016 4:55 a.m. 4:55 a.m.

AVENDAÑO SOLICITARÁ CONSTANCIA ANTE LA ASAMBLEA PARA REABRIR PROCESO CONTRA MONTEALEGRE

El economista Nestor Avendaño solicitará ante la Asamblea Nacional (AN) una certificación para saber si el ex presidente del PLI, Eduardo Montealegre, aún goza de inmunidad después de ser destituido, junto a otros 15 diputados que fueron electos bajo la bancada del partido BAPLI y el MRS. Dicha certificación será presentada por Avendaño ante los Tribunales de Managua para retomar el caso que señala a Montealegre por Injurias, que son una ““terrible acusación falsa” en contra del economista. Supuestamente el político tildó a Avendaño de quiebra bancos y fraude al Estado por la que el señalado se sometió a un proceso de auditoría por la Contraloría General de la República, que no solo afectó a él, sino a su esposa e hijos. El pasado 31 de julio, Montealegre dijo al diario La Prensa que los nombres de los quiebra bancos son muchos, pero “los que más se conocen son Francisco Mayorga y Néstor Avendaño, del Banco del Café; Samuel Santos y José Félix Padilla, del Interbank; Haroldo Montealegre, del Banco Mercantil, y Daniel Ortega y unos panameños del Banic”. Sin embargo Avendaño pidió que Montealegre presentara pruebas de sus afirmaciones en 2008, mientras que ahora solicita que se retracte de las afirmaciones por los mismos medios donde las hizo.