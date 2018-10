02, Agosto, 2016 02, Agosto, 2016 9:53 a.m. 9:53 a.m.

LE CANTAN CERO A ALFREDO GUTIÉRREZ, DIPUTADO DESTITUIDO

El presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Reyes le cantó cero al diputado destituido Alfredo Gutiérrez, quien solicitó ser incorporado a la bancada en sustitución de Boanerges Mátus. Gutiérrez envió al PLI una carta donde solicita su reincorporación a la bancada, sin embargo Reyes aseguró que la decisión no está en su poder, sino en la Consejo Supremo Electoral (CSE). A juicio de Reyes, Alfredo Gutiérrez hizo la solicitud de manera ex temporánea por lo que no está en sus manos reincorporarlo a la bancada. “Vamos a ver qué podemos hacer, tenemos buena voluntad, somos compasivos, a esta gente se le contacto antes”, dijo Reyes. Pese a que la sentencia de Corte Suprema de Justicia (CSJ), del pasado 8 de junio establecía que los diputados del PLI, electos en 2011 eran inamovibles, el presidente del tribunal de apelaciones de Managua, señalo que es el CSE quien está facultado para fallar en estos casos. “En materia electoral, quien tiene la última palabra es el Consejo Supremo y es quien decide quién administra lo que es partido políticos y las elecciones”, dijo el presidente de TAM, Gerardo Rodríguez. Los diputados de la nueva bancada del PLI se reincorporaran al plenario la próxima semana.