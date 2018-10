DESESTIMAN 8 TESTIGOS DEL DOCTOR DAVID PÁRAMO

La Juez Sexto Local Penal de Managua, Ivetth Pineda desestimó ocho testigos presentados por la defensa del cirujano David Páramo, señalado de homicidio imprudente en perjuicio de Lizandra Norisell Jarquín González, quien falleció tras una cirugía estética a manos del especialista. Abogada Karina Duarte, representante legal del médico cirujano David Páramo. Entre los ocho testigos desestimados, estaba una paciente de Páramo de nacionalidad canadiense y un anestesiólogo estadounidense “conocedor de la normativa con alto grado de capacidad”, aseguró Karina Duarte, representante legal de Páramo, que quiere demostrar que "Páramo es un profesional de honra y arraigo". Para Duarte, lo que decidió la judicial a cargo del caso fue un acto inconstitucional y parcializado en contra de su defendido. Además señaló que el juicio debió ser público a como lo fue el caso desde que inició el proceso legal. La abogada hizo este último señalamiento en relación a que a los periodistas se les limitó la cobertura en el juicio, dado que los siguientes testigos pidieron no ser grabados por los medios de comunicación. “Aumentó el riesgo” Páramo es acusado de homicidio imprudente por supuesta negligencia médica en perjuicio de Jarquín González, quien se sometió a dos operaciones estéticas y falleció a causa de tromboembolia graso que le produjo un infarto. La defensa de Páramo argumenta que todas las cirugías conllevan un riesgo, sin embargo la fiscal auxiliar, Kenia Jirón aseguró que el procesado aumentó el riesgo. Lizandra no dio muchos detalles Sandra Gonzalez, madre de Lizandra Rodríguez. En la declaración de Sandra González, madre de la fallecida, aseguró que su hija no dio muchos detalles de la operación, solamente le advirtió que no era riesgosa y que guardara la calma. Según el dictamen médico forense, Páramo extrajo más grasa de la que debía del cuerpo de Jarquín González, el mismo coincidió con la auditoria médica que realizó el Ministerio de Salud (Minsa). El aspecto del acusado Páramo se presentó con el particular ánimo de un procesado, no tenía enyesada la pierna como se rumoraba y en su mano portaba algodón con cinta adhesiva, que evidencia que fue canalizado.