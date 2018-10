08, Agosto, 2016 08, Agosto, 2016 8:26 a.m. 8:26 a.m.

LA PRENSA PIDIÓ LA RENUNCIA DE COMUNICADORA POR SER VOCERA DEL PLI

El grupo editorial La Prensa pidió la renuncia a la comunicadora Xóchitl Gutiérrez, que fungía como productora de la LPTV, tras hacerse público que será la vocera y candidata a diputada al Parlamento Centroamericano PARLACEN por el PLI. Gutiérrez asegura que la renuncia le fue pedida desde el jueves y le reclamaron porqué no había dado a conocer sus planes. “Obviamente no podíamos decir nada acerca del Parlacen porque las listas todavía no son oficiales, tenemos que esperar a que la Gaceta Diario Oficial se pronuncie y se pronuncie el Consejo (Supremo Electoral) como tal”, señaló la comunicadora. El presidente del Partido Liberal Independiente, Pedro Reyes cuestionó la decisión de La Prensa y el concepto de Democracia que se mantiene en el Diario. Gutierrez confirmó a 100% Noticias que el jefe de redacción Eduardo Enríquez le pidió su renuncia porque no puede ser vocera del PLI y a la vez trabajar en el Diario como editora audiovisual de la Prensa TV. 100% Noticias intentó contactar a Enríquez para conocer la versión de los hechos pero no atendió su teléfono y tampoco se encontraba en su lugar de trabajo.