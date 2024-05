Régimen en Nicaragua "ve con satisfacción" fallo de CIJ sobre su demanda contra Alemania

Equipo de Periodistas

El régimen en Nicaragua, no le quedó otra opción, que aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó imponer medidas cautelares en contra de Alemania, solicitadas por el régimen, para que deje de prestar apoyo político, financiero y militar a Israel como había solicitado Nicaragua.

"Nicaragua ve con satisfacción el resultado de su campaña por el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Alemania según estas Convenciones y de la Ordenes de la Corte en el caso incohado por Sudáfrica contra Israel, en el que ya se había señalado el riesgo de genocidio en Gaza", se lee en un comunicado el régimen nicaragüense.

El tribunal subrayó hoy que, según Alemania, el 98 % de las licencias de armas concedidas desde octubre pasado conciernen a otros equipos militares y no a armas de guerra.

“La Corte decidió que según las circunstancias al día de hoy no era necesario hacer uso de medidas provisionales, en razón de que Alemania explicó que había disminuido significativamente el monto del material a exportarse a Israel de 200 millones en octubre 2023 a 1 millón en marzo 2024, y que no se habían aprobado más licencias de armas”, señala la nota de prensa divulgada por Nicaragua.

“Además, Alemania declaró también que había aportado nuevos fondos para UNRWA, los cuales al día de hoy han sido completamente renovados".

Los jueces consideraron "especialmente importante recordar a todos los Estados" sus obligaciones internacionales en relación con la transferencia de armas a las partes en un conflicto armado, con el fin de "evitar el riesgo de que dichas armas puedan utilizarse" para violar la Convención de Ginebra o la Convención contra el Genocidio.

"Todas estas obligaciones incumben a Alemania, como Estado parte en los convenios, en su suministro de armas a Israel", añade en el texto oficial.

Juicio continúa

Según el régimen en Nicaragua, el juicio principal contra Alemania continúa. El representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, califica la decisión como un "fallo preliminar" y reitera la solicitud de un "embargo preventivo" para garantizar el resultado de la demanda.

Argüello también destaca que la CIJ ha recordado la obligación de Alemania, al igual que otros países que apoyan a Israel, de respetar la Convención de Genocidio y las Convenciones de Ginebra sobre derechos humanos.

Nicaragua ve el fallo como una victoria y un mensaje a otros países que apoyan a Israel para que cesen su colaboración, ya que, según Argüello, esta "ayuda" obstaculiza la resolución del conflicto entre Israel y Palestina.

“La CIJ decidió ahorita que Alemania ya había cumplido básicamente, porque reanudó el financiamiento y demostró que no está vendiendo armamento a Israel, entonces la Corte dijo que mientras eso no cambiara no era necesario dar una orden de algo que ya no estaba sucediendo”, dijo el jurista al oficialista Canal 4.

Pero, Argüello amenaza que si Alemania vuelve a vender armamentos a Israel, Nicaragua regresará a la Corte, paralelo al juicio principal que según el jurista sigue su curso pese al fallo provisional.

“La presidencia de Nicaragua había ordenado que se buscaran todos los medios que pudiéramos contribuir para que cesara ese genocidio y esa masacre contra el pueblo palestino, nosotros consideramos que esto que sucedió ahorita es un aviso no solo para Alemania”, agregó Argüello.

Alemania responde

Mientras tanto, el gobierno alemán acoge con satisfacción la decisión de la CIJ, reafirmando su compromiso con el derecho internacional tras resaltar que "nadie está por encima de la ley" y que sus acciones se guían por este principio.

"Nadie está por encima de la ley. Esto guía nuestras acciones. Acogemos con satisfacción la decisión de hoy de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua contra Alemania", escribió el Ministerio de Exteriores en la red social X.