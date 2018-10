12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 9:05 a.m. 9:05 a.m.

DENUNCIAN SUPUESTA DETENCIÓN ILEGAL DE 2 MUJERES

Un padre de familia denunció la supuesta detención ilegal de sus dos hijas de parte de la Policía Nacional en Tipitapa. Los jóvenes en edades de 17 y 28 años de edad fueron detenidas el pasado miércoles cuando la policía cateó su vivienda en búsqueda de un sujeto supuestamente acusado por violencia intrafamiliar. José Ernesto Moran Salinas, padre de las mujeres arrestadas presentó la denuncia ante el centro nicaragüense de derechos humanos. “Me dijeron que ellas las iban a castigar porque ellas se había opuesto a la búsqueda del prófugo”, declaró. Las jóvenes se opusieron al allanamiento porque los oficiales no presentaron ninguna orden y es en ese momento cuando se realiza la detención por supuesta alteración al orden público. Para la abogada de Marjorie Rodríguez del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las acciones de la Policía Nacional a la joven de 17 años le corresponde ser puesta en libertad en término de 24 horas porque al igual que la joven de 28 años no hay causa que se les impute. Morán exige que les entreguen a sus hijas, pues hasta el momento la Policía Nacional no ha presentado acusación.