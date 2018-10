15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 3:29 a.m. 3:29 a.m.

CALIFICAN DE "JUICIO VICIADO Y PREJUICIADO" EL PROCESO CONTRA DAVID PÁRAMO

None

Abraham Villanueva, Vicepresidente de la Asociación Médica Nicaraguense que apoya al médico cirujano David Páramo asegura que al señalado de homicidio imprudente “No se le ha permitido un juicio justo”. Páramo enfrenta el cargo de Homicidio Imprudente en perjuicio de Lizandra Jarquín, del que fue encontrado culpable el pasado 12 de agosto por la judicial Ivett Pineda. Para Villanueva el juicio está "viciado y prejuiciado" La Fiscalía presentó pruebas, entre ellas, el dictamen forense realizado por el Instituto de Medicina Legal (IMD) y la una auditoria médica realizada por el Ministerio de Salud (Minsa), en las cuáles reforzaron la acusación. Sin embargo, Villanueva considera que lo realizado al cuerpo de Jarquín fue “un diagnóstico, (…) la auditoria no tiene los canon ni los reglamentos que se siguen”, señaló. Caso de Páramo está dejando un precedente El caso de Páramo y Lizandra ha ocupado los focos mediáticos y podría sentar un precedente que para Villanueva no sería positivo, pues sería un “precedente para criminalizar la profesión médica”. Sandra González, madre de la fallecida espera que a Páramos se le dicte la pena máxima en la lectura de sentencia y pena. “Hay un dictamen que fue concluyente. Las cosas no se hicieron bien” dijo, también esclareció que no tiene nada en contra del gremio médico, sino que pide justicia contra Páramo por acabar con la vida de su hija. González espera que el caso deje un precedente para al menos exigir a los médicos a cumplir con el protocolo de sensbilización y explicar rigurosamente de los riesgos que implican las cirugías.