29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 8:43 a.m. 8:43 a.m.

FONARE RESPALDA DESVIO DE CAUCE DE LAGUNA TISCAPA AL LAGO DE MANAGUA

El Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) expresó su respaldo a la reciente propuesta de la Alcaldía de Managua (ALMA) que consiste en desviar los cauces en dirección a la Laguna de Tiscapa, hacia el Lago de Managua. “Más que trasladar la contaminación, se debe tratar de eliminar”, advirtió el ambientalista KamiloLara, quien considera que se debe tener mayor control sobre la población para evitar la muerte lenta del lago. La propuesta no es vista con buenos ojos para el asesor presidencial en temas ambientales, Jaime Íncer Barquero. El científico considera que la medida aportará más a la contaminación del Lago, en lugar de ello sugiere implementar la lucha para sensibilizar a la población e inculcar el hábito de no botar la basura en los causes y lugares no autorizados.