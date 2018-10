22, Noviembre, 2016 22, Noviembre, 2016 5:07 a.m. 5:07 a.m.

OPOSICIÓN DEBE MOSTRAR INTERÉS EN REUNIRSE CON ALMAGRO

Para el ex canciller Bosco Matamoros, los actores políticos deberían ser los que más se deberían mostrar interesados en reunirse con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro este próximo primero diciembre. “Yo lo quería haría es (enviar una comunicación escrita) a la representación de la OEA aquí en Nicaragua, para tener reunión con secretario Almagro”, sugirió Matamoros. Asimismo el ex canciller lamenta el hecho de que según él, “los nicaragüenses continuamos portándonos como hidalgos españoles en la época de la conquista, esperando que dios venga a buscarlos para ellos darles el conocimiento de su sabiduría”. Hasta el momento Almagro no ha anunciado su agenda ni confirmado la reunión con sectores opositores del país. “En la agenda de Almagro lo que hay es una reunión con Ortega pero eso no excluye condiciones para que él no tenga reunión con otros sectores políticos”. “Almagro es el actor más importante ellos deben expresarle, hoy mismo ese interés”, finalizó.