ADÁN BERMÚDEZ PODRÍA ASUMIR COORDINACIÓN DE LA COALICIÓN

Estimados amigos quiero informarles que a partir de la fecha me veré imposibilitado de continuar en la coordinación de la coalición. — Luis Callejas (@drluiscallejas) 22 de noviembre de 2016

Adán Bermúdez podría asumir la coordinación de la Coalición Nacional por la Democracia, luego que ésta fuera abandonada por el destituido diputado, Luis Callejas, según un anuncio en su cuenta de twitter.Pese a que Callejas no ha notificado su renuncia oficialmente en la agrupación política, Bermúdez se expresó dispuesto a asumir el cargo. “Pues claro, si a mí me proponen yo acepto el reto”, aseguró. Bermúdez asegura que siempre ha asumido el reto de participar activamente en la Coalición y parte de ello es recorrer todo el país con este movimiento, según argumenta.El diputado liberal Alfredo Gutiérrez refiere que la salida de Callejas se debe a problemas internos del grupo político. Atribuye los conflictos a Callejas con Kitty Monterey, conocida en el partido PLI por tener estrecha cercanía con el ex líder opositor, Eduardo Montealegre.