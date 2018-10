SALUD DE FIDEL CASTRO ERA SECRETO DE ESTADO

2:55 a.m.

Lee también: 5 LÍDERES POLÍTICOS SE DESPIDEN DE FIDEL

bromeaba a menudo sobre los rumores que una y otra vez lo daban por muerto o aquejado de alguna enfermedad. Su propio médico, un especialista en longevidad, llegó a sugerir incluso en 2004 que el líder podría vivir hasta los 140 años. "No estoy exagerando", manifestó. Por ello, muchos cubanos se sorprendieron el día que, aparentemente infatigable a pesar de los años, anunció que había sido sometido a unay que entregaba la presidencia temporalmente a su hermano. Era el 31 de julio de 2006 y quedaban 13 días para cumplir 80 años. Desde entonces desapareció de la vista pública salvo por alguna que otra salida, incluyendo un acto masivo en 2010, aunque se solían mostrar fotografías y videos de él en la prensa oficial junto a personalidades, líderes y aliados mundiales. En enero de 2009, el entonces presidente de Venezuela,, amigo entrañable de, admitió la realidad del implacable paso del tiempo: "El Fidel aquel que recorría las calles y pueblos de madrugada con su uniforme y abrazando a la gente, no volverá". Ladespués de que en febrero de 2008 anunció su renuncia definitiva a cargos de elección dentro del gobierno y del Partido Comunista por razones de salud. El gobierno cubano negó una y otra vez los rumores procedentes deque apuntaban a que. Muchos médicos, tanto encomo en el extranjero, conjeturaron quetenía divertículos, una enfermedad que causa inflamación y sangrado del colon, especialmente en personas de avanzada edad. Cuando anunció su cirugía,dijo que había sangrado abundantemente. Meses después de caer enfermo,reconoció haber sido sometido a varias operaciones y que en una casi pierde la vida. La primera vez que los cubanos vieron desfallecer a su envejecido líder fue el 23 de junio de 2001, cuandobrevemente mientras pronunciaba un discurso al aire libre en un día de calor intenso. Volvió a ocurrir el 20 de octubre de 2004, cuando seen público. En 2014 guardó silencio por algunos días tras el anuncio de que su hermano había iniciado conversaciones con el, que llevarían al restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Más tarde publicó artículos e hizo comentarios en apoyo a su gestión.Pese a su fragilidad, alcanzó para ver la reapertura de las embajadas de ambos países en julio de 2015 y laen marzo de 2016. Una semana después escribió un artículo criticando el llamado del estadounidense a olvidar el pasado y recordó las décadas de hostilidad de Washington contra la isla.a los 90 años de edad, a las 10:29 de la noche. Su hermanoanunció la noticia al mundo.