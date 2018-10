GUSTAVO PORRAS SERÍA NUEVO PRESIDENTE DE ASAMBLEA NACIONAL

2:54 a.m.

Gustavo Eduardo Porras Cortés - Presidente Asamblea Nacional

Maritza del Socorro Espinales - Primer Vicepresidente

María Haydee Osuna- Tercer Vicepresidente

Loria Raquel Dixon Brautigam - Primer Secretaría

Carlo Wilfredo Navarro Moreira - Segunda Secretaría

Alejandro Mejía Ferreti - Tercer Secretaría



Extraoficialmente se conoce que el nombre Gustavo Porras es uno de los más fuertes candidatos que se barajan para ocupar el cargo de presidente ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, que se instalará este próximo 9 de enero. Porras es unos de los más cercanos hombres de confianza de la vicepresidenta electa Rosario Murillo. Además de desempeñarse arduamente como presidente del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT. Otros de los nombres que se barajan, son los de Iris Montenegro, actual presidenta por ley de la Asamblea Nacional. Además del aún vicepresidente Omar Halleslevens. Las tercias políticas se aumentan a medida que se acerca el día de juramentación y toma de posesión. El diputado electo por el Partido Liberal Constitucionalista Walter Espinoza asegura lo siguiente: "Al final esos 72 diputados (del FSLN) sean o no sean idóneos, tengan o no tengan la capacidad; de todas maneras ellos favorecen a las decisiones partidarias, las políticas de su partido. A nosotros (PLC) no nos queda más remedio que permitir a cualquiera de los 72 de ellos, porque tienen los votos y pueden poner a quien ellos se les ocurra". Por otra parte Luis Barbosa, secretario de la Central Sandinista de los Trabajadores y amigo cercano de Porras:"Yo como militante soy disciplinado, espero la orientación. Nosotros estamos esperando el día de mañana que se nos informe oficialmente", asegura . Otros diputados electos que ocuparían cargos en la Directiva de la Asamblea Nacional:El Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, obtendría cuatro puestos de la directiva de la Asamblea Nacional; y le confiere uno a un aliado, cede un puesto al Partido Liberal Constitucionalista PLC, y uno a la Alianza Liberal Nicaragüense ALN.