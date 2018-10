PEDRO REYES: "ALFREDO PUEDE SER CANDIDATO"

Lee también: ALFREDO GUTIÉRREZ PODRÍA SER EL NUEVO PRESIDENTE DEL PLI

El ex presidente del(PLI),, manifestó que el ex diputadoquien lanzó su candidatura para la presidencia delpuede correr como candidato según los estatutos de este partido político. “Yo tengo mucho respeto por Alfredo, es un hombre competente, es un hombre eficaz, pero debe cumplir con ciertas normas estatutarias que tenemos que verlas. Yo tengo la respuesta para él… el segundo párrafo dice que los que vienen de otras tendencias, en su caso él venía del Eduardismo se reconocen sus años de servicio, y eso lo sabe muy bien el obediente Mario Asensio, no sé por qué dice que no tiene 5 años este señor. Él puede aspirar si él quiere”, dijo Reyes., representante legal deldijo que Gutiérrez no puede ser candidato pues no tiene 5 años de militar en este partido.