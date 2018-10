FAMILIA DE "FURIA Y TORO" REACCIONA TRAS SU DETENCIÓN

11:06 a.m.

Por Houston Castillo

Los pobladores de Carazo probablemente duerman en total sosiego a partir de este día; la calma podría volver a sus calles, pero no se puede decir lo mismo de la familia o parientes del delincuente que ha creado zozobra en Nicaragua desde hace un par de meses, se trata pues de "Furia y Toro."

-¿Cree usted que (el detenido) sea él (Furia y Toro) ? -"Pues no se sabe; nosotros acabamos de venir del culto", respondieron familiares del delincuente Herlio José Jarquín Cortez, alias “Furia y Toro" , cuando se les consultó sobre la detención de este sujeto la noche de ayer, sábado 25 de febrero.

Su excompañera de vida, Dalila del Socorro Guerrero de 34 años aseguró conocer únicamente que Herlio fue detenido por un operativo pero que aún no confirmó si se trata de quien fue su pareja.

"Esa es la noticia de última hora (..) ¿qué le puedo decir?", expresó escuetamente Dalila, quien aprovechó la entrevista para denunciar a la Policía Nacional porque supuestamente durante el tiempo que "Furia y Toro" anduvo prófugo fue víctima de acoso e intimidación por agentes de esa institución.

"Yo todo el tiempo he sido acusada por la Policía, la Policía Nacional a mi me amenazó , dice que por haber sido la mujer de él, por tenerle una hija; dice que yo sabía de él pero eso es muy mentira, aquí tengo papeles de que yo fui a la corte de Masaya a poner este caso porque yo me siento acosada", denunció la mujer sosteniendo unos papeles en su mano, y con la voz estremecida.

"Venían, ahí estuvieron (...) anduvieron en los potreros y no hallaron nada de evidencias", aseguró otro familiar cercano al detenido.

Guerrero dijo no soportar el bullying al cual ha sido sometido sus hijos a los lugares donde han ido.

La Policía circuló esa foto del delincuente Herlio Jarquín

"El martes él (su hijo) fue hacer un trabajo del colegio y vino la policía a quitarle la cédula; mi hijo vino llorando, fui a preguntar porqué están siendo perseguidos (..) incluso hace dos años vinieron en la madrugada le dijeron a mi niña de 5 años: "vamos a matar a tu papa"", lamentó.

La Policía Nacional ingresó varias veces a la casa de la expareja de Furia y Toro, según su familia.

La Policía Nacional presentó esta mañana al delincuente Herlio José Jarquín Cortés, alias “Furia y Toro”, quien mantuvo en vilo a la población de Jinotepe y sus alrededores, luego de haberse escapado de una celda en esa localidad.

El Subdirector General de la Policía Nacional, Comisionado General Francisco Díaz, informó que el delincuente fue capturado ayer, sábado 25 de febrero a eso de las 09:00 pm, mediante trabajo articulado de Inteligencia.

“Furia y Toro” quien es acusado por los delitos de quebrantamiento de condena, homicidio, violación, robo con intimidación, está detenido en las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, pero según informó Díaz, pasará al Sistema Penitenciario “La Modelo” de Tipitapa.