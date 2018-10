HALLESLEVEN NIEGA EXISTENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN NICARAGUA

8:28 a.m.

"Hay delincuentes en el norte", respondió escuetamente el general en retiro Moisés Omar Halleslevens a los cuestionamientos que le hizo 100%Noticias luego de rumores que afirman de supuestos grupos rearmados en el país alzados contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Hay delincuentes en el norte, como hay en Managua algunos grupos juveniles, son delincuentes. En Nicaragua lo que hay son delincuentes (que) se dedican a asaltar y a veces a extorsionar a los productores", volvió a responder Hallesleven sin referirse siquiera a la palabra armados.

El General en Retiro considera que movimientos de grupos insurgentes ya pasó a la historia y es algo " viejo, y ya caducó". Los rumores surgen luego de varios enfrentamientos que se han dado en el sector de Ayapal, Jinotega entre el Ejército de Nicaragua y grupos a los que la Policía Nacional se ha referido a ellos como "delincuentes". 100%Noticias cuestionó al Comisionado General Francisco Díaz, Sub director de la Policía Nacional, sobre el caso registrado la madrugada de este jueves donde un niño de 6 años de edad fue asesinado por un disparo en la cabeza, c on una escopeta calibre 12, a pocos metros de su casa en la comunidad Wascari, municipio de Ayapal, Jinotega, sin embargo el oficial se negó a responder al respecto.