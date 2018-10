PASTORES SON LA FÓRMULA EDILICIA DEL PRD

10:09 a.m.

Dos pastores son la fórmula edilicia del Partido Restauración Democrática (PRD) para Managua en las próximas elecciones municipales.

Harold Robleto y Maritza Lacayo son los aspirantes a la silla edilicia de este nuevo partido que quiere ganar el 20% de las alcaldías.

“(Robleto y Lacayo) a parte de sus profesiones seculares, ellos son también pastores, ellos serán nuestros candidatos y claro eso fue una conclusión después de haber buscado a uno, dijo que no; después a otro y dijo que no, entonces nos decidimos a ellos. Creo que aunque no sean de momento tan conocidos, excepto en el mundo evangélico, pero con la campaña pública que se hará desde el 21 de septiembre al 1 de noviembre serán conocidos y serán la mejor opción”, dijo Saturnino Cerrato, Presidente del PDR.

