MANAGUA SIN BUSES TUC ESTE 19 DE JULIO

6:52 a.m.

Aferrados a la esperanza de lo que nunca llegará, así esperan los capitalinos un bus del Trasporte Urbano Colectivo. Este 19 de julio es una odisea querer trasladarse de un punto de Managua a otro, puesto que no hay unidades de transporte disponibles.

Algunos capitalinos aseguran que ya están acostumbrados a que en esta fecha no haya buses, por lo que no les molesta, pero aseguran que tiene que movilizarse, no negando su incomodidad. Los transportes de acarreo están cobrando desde 15 córdobas por persona para dejarlos sobre una ruta, cerca del destino de los ciudadanos.

Por otra parte, taxistas aseguran que no están cobrando alterado. “Tenemos que cobrar normal porque los pasajeros no querrán pagar mucho "por el vuelo", afirma un trabajador del volante.

