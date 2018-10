LÍDER ANTICANAL ESTÁ EN LIBERTAD

6:59 a.m.

#Nicaragua Declaraciones de Medardo Mairena, líder del movimiento anticanal quien aseguró ser detenido por la Policía sin orden judicial. pic.twitter.com/uTRQTQIJ3a — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) 3 de septiembre de 2017

Por:, líder del movimiento anticanal fue liberado por autoridades de la Policía Nacional luego de pasar 48 horas preso, informó, representante de la agrupación ambiental antes mencionada. Esta versión la confirmó el ciudadano a través de este vídeo:Mairena se comunicó vía telefónica con López donde relató que autoridades policiales lo abordaron enpara luego trasladarlo a la delegación policial local y así llevarlo a las celdas de Auxilio Judicial de Managua “” donde pasó los dos días retenido.López aseguró que Mairena no fue retenido bajo orden judicial y además fue sujeto a un proceso de aislamiento de la comunicación con sus familiares quienes se encontraban preocupados por no saber del paradero del sancarleño. Fue liberado a las 4:30 am en la cárcel de “El Chipote” hacia Nueva Guinea, en buen estado de salud. Ya está reunido con la familia.