MADRE BUSCA A SU HIJA DE 12 AÑOS

Blanca Castillo García es el nombre de la madre que manifestó a 100%NOTICIAS la desaparición de su hija María Auxiliadora González Castillo de 12 años. “Yo salí de mi casa como todos los días a vender pan, llegué a las 10:00 de la noche y me dijeron que la niña no estaba”, expresó doña Blanca.Castillo declaró que su hija se perdió desde la tarde del miércoles, en el barrio Monte Fresco en Masaya. El hecho ocurrió luego que su papá, Francisco Javier Gonzales, lea unas 8 cuadras de su casa de habitación, como a eso de las 6:00 de la tarde. “Ella tiene la costumbre de quedarse en la casa de sus hermanos (casa vecina) y yo no la busqué porque pensé que estaba con ellos”, dijo la angustiada madre. Por otro lado, losde doña Blanca afirmaron que el día de la, la niña andaba una camisa negra, un pantalón azul y zapatos converse color negro. Su cabello es crespo suelto y generalmente siempre anda de media cola.Elque mandaron a cobrar era de un premio de lotería que se había ganado el padre de la niña, pero según la madre, elindicó que la niña llegó, pero le dijo que al día siguiente se presentaría a casa de don Francisco para entregarle su premio y luego se retiró. “Ella llegó a su destino, pero después de eso ya nadie sabe de ella, así que yo suplico que si alguien sabe algo de mi niña que por favor me lo haga saber al número 8998-1612”, señaló la desesperada madre.