LAUREANO ORTEGA: "SIN COMENTARIOS" SOBRE ROBERTO RIVAS

7:51 a.m.

Laureano Ortega, asesor de la agencia de promoción Pro Nicaragua, e hijo del mandatario nicaragüense Daniel Ortega evitó referirse este lunes al tema del magistrado Roberto Rivas, quien fue sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos quien lo acusa deEl asesor de Pro Nicaragua quien estuvo esta mañana durante la presentación de lala cual fue organizada en conjunto con el(MIFIC), así como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) se limitó a decir únicamente que no tenía ningún comentario que hacer al respecto. "No tengo ningún comentario. Sin comentarios", dijo de forma escueta Ortega. https://twitter.com/100noticiasni/status/950458584604823552Otro funcionario que evitó referirse al magistrado Rivas y a lafue el Ministro del Mific, Orlando Solórzano. "Yo lo que le puedo decir es que en el comercio internacional existe una norma de no mezclar las cosas comerciales con las cosas políticas", indicó el funcionario y luego prosiguió su camino sin emitir ningún comentario sobre las afectaciones a la inversión en el país por las sanciones de EEUU. Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) | 100%NOTICIASfue sancionado el pasado 21 de diciembre, un día después que la Organización de Estados Americanos OEA avaló los resultados de los comicios municipales en Nicaragua. El presidente Donald Trump, incluyó a Roberto Rivas, en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, junto a otros catorce ciudadanos de Guatemala, República Dominicana, Gambia, Sudán del Sur, Rusia, Bélgica, China, Israel, Uzbequistán, Pakistán, Myanmar (Birmania), y Serbia, así como 37 empresas de diversas partes del mundo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!