DEPORTAN DE EEUU A 19 NICARAGÜENSES

Unos 19 nicaragüensesla tarde de este miércoles, informó la prensa oficial. Los hombres y mujeres viajaron sin documentación legal a ese país, ha explicado El 19 Digital. "Esta es la segunda vez que entro a Estados Unidos y no creó volver a intentarlo, yo entré bien pero tuve un problema y me castigaron con dos años de prisión", dijo, oriundo de la Costa Caribe al diario oficial. Asimismo,, de Chinandega, expresó que la situación en este país del norte está muy difícil. "Las cosas no están muy fácil en aquel país, uno al irse allá lo que busca es resolver sus problemas, allá es duro pero lo bueno que está mi familia acá", aseveró. En noviembre del año pasado, sesenta nicaragüenses, arribaron al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, procedentes de Estados Unidos, de donde fueron deportadosen que se encontraban en esa nación. Los deportados fueron recibidos por funcionarios de Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Ministerio de la Familia y Ministerio de Salud quienes les brindaron chequeos y trámites para reincorporarlos nuevamente a la sociedad nicaragüense, asimismo se les entregó una pequeña contribución económica para movilizarse a sus hogares.

