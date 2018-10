CONMEMORAN LA MASACRE DEL 22 DE ENERO DE 1967

5:28 a.m.

Este lunes, la bancada sandinista conmemoró el aniversario de la masacre del 22 de enero de 1967, donde se calcula que la Guardia Nacional asesinó a cientos de nicaragüenses cuando pedían elecciones libres y transparentes al régimen somocista.Exposición permanente con fotografías de la marcha y la historia de la masacre Ese día, desde la Plaza de la República, la guardia somocista abrió fuego y disparó sus fusiles Garand contra manifestantes de la llamada Unión Nacional Opositora (ONU), muriendo entre 500 y 1500 personas (jamás se supo el dato preciso).Ofrendas florales de la bancada sandinista y de la Asamblea Nacional En la actualidad se colocan ofrendas florales en lo que ahora se conoce como avenida peatonal General Augusto C. Sandino. En el lugar se encuentra una exposición permanente con fotografías de la marcha y la historia de la masacre. A esta área también pidieron entrar esta mañana, un grupo de personas lideradas por el ex diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, quienes exigían entrar al sitio donde están los rótulos conmemorativos a los héroes y mártires para entregar ofrendas florales, pero a estos no se les permitió el ingreso.Ex diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz

