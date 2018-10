DOGU REACCIONA A DESTITUCIÓN DE HAROLD RIVAS

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, reaccionó la noche de este martes sobre la destitución de Harold Rivas, como embajador de Nicaragua en Costa Rica.Pese a las preguntas realizadas al respecto, la embajadora dijo que no tenía nada que decir y que con quien se tiene que hablar al respecto, es con el gobierno. “Pues yo no sé, debería hablar con el gobierno de Nicaragua sobre ese tema, no estamos involucrados en sus decisiones”, refirió en un primer momento. El periodista de 100% Noticias, Jackson Orozco, le preguntó: “¿Qué opiniones tiene sobre el cese de funciones del embajador de Nicaragua en Costa Rica?”, a lo que inmediatamente reiteró que “no tengo ninguna opinión, es algo por (parte) del Gobierno de Nicaragua”, reiteró.Finalmente, el mismo periodista, le consultó ¿cree usted que el cese de funciones del embajador de Nicaragua en Costa Rica esté relacionado con el caso del señor presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas? “Tienen que hablar con el gobierno sobre eso, no tengo ninguna información de eso", luego dijo "ok Gracias, buenas noches a todos”, y se despidió de los periodistas que la rodeaban.