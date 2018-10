INDÍGENAS PIDEN PROTEGER INDIO MAÍZ ANTE INVASIÓN DE COLONOS

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!

Mientras este jueves se realizaban marchas y contramarchas por la situación que afecta a la Reserva Indio Maíz, indígenas del lugar demandaron al Gobierno y a la Sociedad Civil, la protección de la misma ante la invasión de Colonos.“Pedimos también a las organizaciones no gubernamentales que escuchan la gran necesidad que estamos sufriendo ahorita. Los pueblos indígenas estuvimos reclamando la protección de la reserva ante las grandes invasiones en esta zona. Esas son cosas que ahorita están presentado negatividad”, dijo Lorenzo Martínez, líder en Indian River. Por su parte, la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, señaló el miércoles en una conferencia de prensa, que no se descarta mano criminal ante el incendio forestal. “Estos fenómenos son provocados por los seres humanos, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los responsables. Sabemos que no son naturales”, destacó el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Rogelio Flores.El incendio que está afectando a la Reserva Indio Maíz, considerada como el pulmón para el país y Centroamérica inició desde el pasado 03 de abril. Se calcula que hasta el momento se han quemado más de 5,000 hectáreas.