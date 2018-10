GOBIERNO ANUNCIA QUE YA NO HAY FUEGO EN INDIO MAÍZ

7:18 a.m.

El Gobierno anunció este medio día que ya no hay fuego en la Reserva Indio Maíz, así lo indicó la vicepresidenta Rosario Murillo. “Hemos logrado sofocar este incendio, no hay fuego, no hay flamas”, aseguró Murillo. “No hay fuego en Indio Maíz, reporte serio y responsable, cumpliendo las instrucciones del Ejército de Nicaragua, compartimos con alegría, a todos los que hemos estado unidos en oración”, dijo. La vicemandataria señaló que el gobierno reconoce los méritos y esfuerzos del Ejército, de las brigadas y comunitarios. “Todos los esfuerzos institucionales, con esos brigadistas voluntarios, participando junto a nuestro ejército, aquí se está librando una verdadera batalla para proteger esta reserva, el núcleo está bien”, refirió.“Ha sido una lucha cuerpo a cuerpo, pero estamos concluyendo esta jornada que ha sido una jornada de unidad, de oración que ha convocado a todos los nicaragüenses de buena voluntad… Ineter nos reporta buenas noticias, se esperan lluvias más consistentes en Indio Maíz, principalmente en horas de la tarde y de la noche, se espera que estas lluvias se vuelvan a establecer con características similares. La mano de Dios manifestándose”, agregó. El incendio en la Reserva Indio Maíz inició la tarde del martes 3 de marzo, las llamas consumieron más de 5 mil hectáreas de bosques. En las labores para controlar el fuego, Nicaragua contó con el apoyo de Estados Unidos, México, Honduras y El Salvador, estos últimos tres países prestaron cada uno un helicóptero cisterna para sofocar las llamas.

