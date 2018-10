ORTEGA REVOCA MEDIDAS INSS PERO SIGUE REPRESIÓN Y CENSURA

10:41 a.m.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, anunció este domingo que revoca la reforma correspondiente a la resolución 1317 del Consejo Directivo del INSS, que desató las protestas en el país desde el pasado miércoles 18 de abril.“Esta resolución que estoy dando a conocer, lo que está haciendo es revocando, cancelando, poniendo a un lado la resolución que sirvió como detonante para qué se hiciera toda esta situación”, sostuvo Ortega. El anuncio fue realizado en una segunda sesión dirigida a los nicaragüenses, acompañado con empresarios de zonas francas; y reiteró que la revocación de la medida del INSS es para dar paso a un diálogo sobre el tema de la seguridad social, pero aclaró que el diálogo no está condicionado, haciendo referencia a un comunicado emitido por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), donde demanda al gobierno cesar de inmediato la represión de la Policía Nacional, liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos, por expresarse libremente y restablecer y garantizar la libertad de prensa y expresión.“Este diálogo es fundamental para resolver cualquier conflicto familiar, hasta conflicto de agresiones de trabajos y las relaciones internacionales… El diálogo no se puede condicionar", refirió el mandatario. El mandatario no se pronunció a los más de 30 muertos y decenas de heridos que han dejado estos cinco días de protesta, tampoco a la censura televisiva que mantiene para 100% Noticias, por dar cobertura de las protestas.