ANPDH PRESENTA DENUNCIA CONTRA ORTEGA Y MURILLO

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) presentó una denuncia en contra del Presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por el asesinato de más de 63 personas, tras las protestas universitarias. La ANPDH, exigió a la Fiscalía que se investigue también a la jefa y al subdirector de la Policía Nacional, Aminta Granera y Francisco Díaz. “Nosotros demandamos justicia. La denuncia la estamos interponiendo contra el jefe supremo de la Policía Nacional de la República de Nicaragua, el ciudadano José Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua; en contra de la ciudadana Rosario Murillo Zambrana, vicepresidenta de República de Nicaragua; y la ciudadana Aminta Granera Sacasa, Primera Comisionada, directora general y jefa de la Policía Nacional de la República de Nicaragua; y el Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Subdirector de la Policía Nacional”, declaró Álvaro Leiva, Director de la ANPDH.Leiva hizo un llamado a los diputados, a la Fiscalía General de la República, que tienen involucramiento en esta denuncia. “Si no da cabida esta denuncia, nosotros estamos dando puerta a no recuperar la paz social en nuestro país, porque donde no hay justicia, no hay la posibilidad de reclamar estos hechos que han ensangrentado la paz social que demanda la sociedad nicaragüense, la historia se volvería a repetir”, alertó Leiva.

