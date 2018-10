MONSEÑOR BÁEZ LLORA POR TORTURA A JÓVENES EN NICARAGUA

El Monseñor Silvio Báez lamentó la tortura a los jóvenes en Nicaragua durante las protestas contra el Gobierno. Sus declaraciones fueron dadas a la periodista nicaragüense Leana Astorga de Telemundo. “He llorado porque han muerto tantos jóvenes sin necesidad y de modo injusto y con una crueldad sin límites. He llorado porque muchos han sido torturados de una manera inhumana. Ayer en la noche supe de tres jóvenes de nuestra pastoral juvenil de la parroquia a quienes en la cárcel les arrancaron las uñas de las manos. Las historias son terribles y nuestra juventud no merece eso”, expresó llorando el religioso. Báez señaló que los Obispos de la Conferencia Episcopal están luchando para encontrar una salida pacífica, evitar más derramamientos de sangre y “juntos como Conferencia Episcopal hemos aceptado el riesgo del diálogo, es muy difícil, está resultando muy difícil pero confiamos en Dios que sea posible y que sea la salida para poder encontrar un camino de democratización de ese diálogo”, indicó. “Creo que debemos dar ese paso. Lo que los obispos le hemos asegurado a los nicaragüenses es que no seremos manipulados por nadie y que estaremos siempre al lado de la causa de nuestro pueblo”, refirió Monseñor. Astorga al preguntarle si teme por si vida por ser uno de los críticos más férreos contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este contestó que sólo ha tenido tiempo para pensar en el pueblo de Nicaragua. “A mí nadie me ha amenazado y no he tenido tiempo para pensar en mí, he estado completamente volcado a pensar en Nicaragua. No he tenido tiempo de pensar en mí, ni siquiera le he pedido al Señor por mí. En este momento pienso solo en mi pueblo. Ha sido muy duro, ha sido muy doloroso, pero hay que ser fuertes para no estar llorando todo el tiempo porque hay que razonar y hay que conversar”, dijo. Aclaró que todavía no hay una fecha exacta para el diálogo Nacional, “Todavía no hay fecha porque apresurarlo y hacerlo de cualquier manera nos va a llevar al fracaso inmediato. Estamos buscando el mejor momento, la mejor manera y el mejor lugar”, aseguró. Báez dio un mensaje a las familias que perdieron a un hijo durante las protestas: “A las familias que han perdido a sus jóvenes en esta brutal represión experimenten la cercanía del pueblo de Nicaragua, estos muchachos viven en el corazón de todo el pueblo que les agradece su heroísmo y ya viven en la historia de Nicaragua, porque con su sangre han fecundado la historia de este país que no va a ser ya igual y Nicaragua tiene que ser mejor; y sobre todo a las mamás, la mayoría creyente, la mayoría católicas les he dicho ‘acuérdense que ellos ya viven en el corazón de Dios donde no se muere más, porque han muerto como Jesús dando la vida por los demás’”, concluyó el religioso.

