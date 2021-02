Mujer da a luz afuera de Emergencia de un hospital por falta de atención medica

Una mujer dio a luz afuera de la sala de urgencias de un hospital, tras la falta de atención médica, el hecho quedo registrado a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se escucha a la madre pedir auxilio, mientras es sostenida por un grupo de personas con uniforme médico, quienes una vez que nació el bebé, decidieron ingresarlos a la unidad médica.

El medio Infobae señala que el hombre que grabó la escena narra que la mujer llevaba rato parada y que estaba lista para tener a su hijo, pero que fue ignorada por el personal del hospital.

“¡Qué bárbaros! Esto es una maldita injusticia. Ay, Dios, les estamos hablando desde hace rato porque esta señora parada ahí estaba lista para dar a luz y nadie salía. El bebé cayó al suelo. Cómo puede ser posible que esto pase aquí”, reclamó el hombre. Posteriormente, se escucha el llanto del bebé.

El hombre también deseó que los hechos “lleguen a oídos del presidente de la República” para que tome cartas en el asunto.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues los usuarios expresaron molestia al manifestar que por un lado, los trabajadores de la salud “son héroes” debido al tema de la pandemia de COVID-19, pero otras veces ignoran este tipo de urgencias.

“Los médicos no son héroes, no trabajan gratis, deben ser sancionados severamente por negligencia, así como les gusta cobrar su bono COVID, así deben responsabilizarse por negligencia , incluso debería tipificarse como homicidio”, sentenció un usuario.

En tanto que otros internautas creen que no atendieron a la mujer debido a que es un hospital con poca capacidad, no porque no quisieran.

“Estoy segura que no es porque no hayan querido meterla. Es un hospital chiquito y con saturación que tienen a los pacientes en los pasillos para atenderlos. ¿Injusticia de los médicos? No señores, injusticia que tengan hospitales en el olvido”, aseguró una joven quien mencionó haber realizado su servicio social en ese hospital.

Luego de las críticas, se difundió otro video en el que se observa a la pareja de la mujer entrar al hospital a tiempo y pedir ayuda médica, pero no la recibió en ese momento.