Periodista secuestrado será sometido a cirugía

Roberto Collado presenta tres heridas en su cabeza y varias excoriaciones en su cuerpo.

El corresponsal de canal 10 en Granada, Roberto Collado, de 22 años, fue puesto en libertad la noche de ayer domingo, luego de que paramilitares se lo llevaran secuestrado, mientras brindaba cobertura a la marcha en apoyo de los obispos.

El periodista fue fuertemente golpeado, presenta tres heridas en su cabeza y varias excoriaciones en su cuerpo. Como consecuencias de la golpiza, Collado vía telefónica dijo a 100% Noticias que en los próximos días se someterá a una cirugía en su dedo, ya que lo tiene fracturado.

"Ayer estaba realizando cobertura a la marcha de los jóvenes autoconvocados, cuando íbamos en el sector de la Avenida Arellano, dos camionetas venían en el carril contrario de la marcha, estas camionetas supuestamente habían colisionado, cuando me di cuenta del accidente yo me acerco, para darle cobertura y es cuando salen los hombres encapuchados con armas haciendo detonaciones y es cuando yo comencé a correr para proteger mi vida, me alcanzaron y golpearon con la pistola", dijo Collado.

Además, agregó que él se identificó como periodista, pero la agresión por parte de los paramilitares no cesó, sino que aumentó. "Me pusieron contra el suelo, los autoconvocados incluso les decían que yo era periodista, pero esto no les importó y me decían que mejor me callara porque iban a detonar las armas en contra mía (...) y me llevaron en motocicleta a la estación policial", contó.

El periodista agregó que desde que inició la represión contra el Gobierno de Daniel Ortega, ha recibido amenazas, pero es la primera vez que atentan contra su vida.

"Esto ha sido una de las grandes pruebas que varios periodistas a nivel nacional hemos atravesado y confiamos en Dios en que sigamos informando a la población con el mismo profesionalismo que nos ha caracterizado", finalizó