Se derrumba en China un hotel usado para la cuarentena de afectados de coronavirus

Un hotel de la ciudad de Quanzhou (en la provincia china de Fujian) que había sido designado como lugar para el aislamiento de personas que habían tenido contacto con enfermos de coronavirus se ha desplomado este sábado, según han confirmado medios estatales chinos. Las primeras informaciones apuntan a que más de 70 personas han quedado atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, de cinco plantas, según Global Times, que cita fuentes de los servicios de rescate. Otras 26 personas han podido ser rescatadas.

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, said local authorities. latest: https://t.co/zX1eYjdNai pic.twitter.com/7yWBVqc20D

De momento, no hay información sobre los motivos del colapso del edificio, que contaba con 80 habitaciones, según France Presse. Los servicios de rescate se han desplazado hasta el edificio derrumbado para rescatar a las posibles víctimas. El hotel se ha venido abajo en su totalidad, según insisten los medios chinos. En las fotos divulgadas en las redes sociales, puede verse a miembros de los servicios de emergencia y otras personas con mascarillas.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI