Premian cine nicaragüense: “La hija de todas las rabias”

La cineasta nicaragüense Laura Baumeister recibió doble premiación en el Festival Internacional de Cine Biarritz de Europa donde compitió contando historia de dos niños que viven en un basurero nicaragüense

Con el galardón de Biarritz fue premiada la película “La hija de todas las rabias” de la nicaragüense Laura Baumeister, también se llevó el premio del jurado del sindicato francés de la crítica de cine en el Festival Internacional de Cine Biarritz de Europa.

“La historia surge en un lugar que yo conocí hace 16 años más o menos, cuando en mi bachillerato tuve que hacer un trabajo social de ir a alfabetizar y estuve tres meses en las comunidades de la periferia del basurero y me encontré con esta realidad que me conmocionó y en ese entonces yo no tenía las herramientas para entender por qué era que me había impactado tanto”, indicó esta cineasta en a un medio español.

En el filme, Laura cuenta la historia de una niña de once años que vive junto a su madre al borde de un basurero nicaragüense e intentan burlar la pobreza al vender una camada de cachorros de raza pura a un pandillero de la zona, el trato no cuaja y lo que pensaban que resultaría en golpe de suerte terminó separándolas. La madre se vio en la necesidad de abandonar la ciudad y a su hija quien se interna en una planta recicladora.

Laura Baumeister compitió con el filme La hija de todas las rabias en la sección Nuevos Directores, de la edición 70 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una ciudad al norte de España.

Este es el primer largometraje de Laura quien supo desde los quince años que quería hacer cine, para lograrlo debió abandonar Nicaragua y estudiar en México, país que la ha formado como cineasta.

“A mí me encantaban las películas, pero era difícil en Nicaragua, no había cines, salíamos de una guerra, muchas cosas estaban pasando, y vi esta película hablada en español y además tiene una serie de dramas y de vida ocurriendo y yo pensé, ‘se puede hacer cine en mi idioma’”, enfatizó la nicaragüense.

Desde su presentación la obra ha recibido diversas críticas. "Es un filme bonito, bien contado, con algunas imágenes de gran belleza estética con el que Baumeister logra enternecernos con las mejores armas.", expresó Juan Sordá de El Cultural.