Nicaragüense conquista sueño de ser cantante en Guatemala

Lobito Solitario de Nicaragua grabará su primer video musical este lunes en un estudio de Guatemala con el que espera arrancar su carrera artística para ayudar a sus padres de origen campesino

El nicaragüense Clinton Usiel Moncada Chacón, de 27 años, grabará su primer video este lunes en un estudio musical de Cobán, Guatemala. “Lo dejé todo por nada y nada por todo, valió la pena arriesgar todo”, declaró a 100%Noticias este soñador quien hace casi un mes dejó Nicaragua.

El joven es originario de la comunidad Los Plancitos, municipio de Santa María, Nueva Segovia, de donde salió el 29 de marzo con 1,800 córdobas en la bolsa rumbo hacia Guatemala, saltó comidas para estirar el poco dinero y llegar probar su talento vocal en un viaje que hizo solo. Se autonombró Lobito Solitario.

Llegó el 3 de abril a suelo guatemalteco y esperó más de veinte días para presentarse ante RG Studios de Guatemala y realizar un casting que finalmente tuvo la aprobación hace unos días y le permitirá continuar con su sueño.

“La gente me ha estado escribiendo que apoyemos al nicaragüense”, expresó en un video el responsable del estudio de grabación, quien remató antes de darle el pase con un “si tu público te apoya quién soy yo para no apoyarte”.

Por su parte, Lobito Solitario reafirmó que no se rendirá hasta hacer de sus sueños realidad. “Quiero decirles que me siento agradecido primeramente con Dios, con todo el pueblo nicaragüense y con los compatriotas que están en el Norte que me siguen apoyando y agradecido con 100%Noticias porque me entrevistaron cuando recién llegué”, expresó.

El nicaragüense renta una habitación por un costo diario de 35 quetzales y se alimenta con donaciones que recibe de personas que lo motivan a seguir su sueño dentro y fuera de Guatemala. “Ya grabé el primer cover y es una experiencia muy bonita porque es mi sueño desde niño y gracias a Dios me están dando la oportunidad, el lunes hacemos el primer video si Dios quiere”, resaltó.

“La gente de Nicaragua me están apoyando bastante con buenos comentarios casi no he visto comentarios malos, gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, España también me anima y es una experiencia muy bonita que nunca la había vivido porque arriesgué todo por nada y nada por todo, pero valió la pena todo lo que arriesgué”, dijo.

Más allá de ser famoso Lobito Solitario de Nicaragua desea que su éxito musical le cambie la vida a sus seres queridos quienes le dieron un voto de confianza y alcanzar la estabilidad económica que le permita ayudar a los necesitados y a quienes como él luchan por su sueño.

“Mi sueño es sacar músicas originales y también un día llegar a ser famoso y poder ayudar a las personas que lo necesiten como un día yo lo necesité y busqué una oportunidad y ya la encontré en Cobán”, concluyó el nicaragüense.