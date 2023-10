Sombrío panorama para el arte: “no puede haber cultura en un país donde no hay libertad”, asegura escritora

Con universidades cerradas, imprentas como la de La Prensa confiscadas, escritores desterrados y cierres de oenegé, Nicaragua ha visto reducidos sus espacios culturales a prácticamente nada, lo cual es producto, según una escritora entrevistada, de la falta de libertad en el país.

“De todos los espacios para exposiciones pictóricas, presentaciones de libros y cine foros, prácticamente solo uno está funcionando y eso es porque hay muchos adeptos al gobierno en su directiva, por lo tanto, no es un lugar abierto a todos, aunque debería ser, porque funciona con la cooperación internacional”, señala la escritora que actualmente vive en el exilio.

Ella considera que desde 2018, cuando en Nicaragua se empezaron a cercenar los espacios para la libertad, el arte ha callado.

“El arte es libertad y si aquí te cierran periódicos, te encierran si opinás diferente y hasta te pueden matar, entonces los artistas mejor encerramos el pájaro azul del que hablaba Rubén Darío y guardamos la creatividad. No puede haber cultura en un país donde no hay libertad. Yo quise publicar un libro sobre las marchas de autoconvocados y mi familia me dijo que no me expusiera, ahora viviendo en el exilio es más difícil hacerlo”, señaló.

Al respecto, Ana, una mujer que trabaja en una librería, asegura que ese “mercado” está caído y sin esperanzas de recuperarse.

“Sin escritores no hay librerías, la mayoría están exiliados y los que quedan aún en Nicaragua o temen publicar o no cuentan con los recursos para hacerlos”, señala esta mujer que asegura que ha sido testigo del cierre de sucursales que han tenido que donar muchos libros, porque sus autores no están en el país no están para recogerlos.

Asimismo, comparte que qué se puede esperar en un país donde terminaron con el Festival Internacional de Poesía y que incluso llegaron a desparecer a la Academia Nicaragüense de la Lengua.

“También se cerró el Centro Nicaragüense de Escritores, que ayudaba a publicar, todo esto solo ha llevado por un derrotero al arte”, insistió Ana.

Los diagramadores o diseñadores de libros también están enfrentando una crisis, por el mismo fenómeno de falta de escritores.

“Yo trabajé 18 años en El Nuevo Diario, ahí hacía revistas, periódico y cualquier producto que se me asignara. Cuando cerraron el periódico, esos clientes me buscaban para que les diagramara sus productos y así me mantuve. Cuando llegó la pandemia la crisis empeoró y con el cierre de varios organismos los trabajos han dejado de llegar, ahora los escritores ya no publican nada así que trabajo en otra cosa”, expresó Alberto.

Por otro lado, Ana señala que ella no cree que aunque hubiese gran producción de libros, estos se vendieran, pues “hay una crisis económica que a todos nos golpea”.

“La gente prioriza la comida, que por cierto está carísima, así que no creo que si hubiera libros en los estantes estos se estuvieran vendiendo, así que de todas formas los escritores nacionales no estarían pasando por un buen momento”, apuntó.

Poca venta de arte plástica

Un pintor compartió con 100% Noticias que ser artista en el contexto de represión no es sencillo, pues además de la tensión que se vive porque no se puede “decir nada ni opinar” hay una crisis que no permite que la gente piense en el arte.

“Desde 2018 para acá, muchos nicaragüenses me han apoyado. Eso hasta este año. Porque yo soy de los que puedo vender 10 obras en un día. Pero hoy por hoy que ya se acabaron los amigos, conocidos y la crisis cada vez está peor. Que ya no te alcanza para la comida pues no cualquiera tiene para comprar lujos en estos días”, señaló.

Este pintor reconocido dice que la forma que he logrado conseguir vender es “que me lo paguen en abonos. Quincenal o mensual. Pensé que para el mes de la madre me iba a ir bien y no fue así, este mes y el que pasó me fui en cero. La gente está sintiendo más la crisis y peor al ver que cada día todo está más caro”.

Asimismo, argumenta que antes había colecciones privadas que adquirían sus cuadros, pero la mayoría de esos compradores están en el exilio, muchos por persecución política.