“Marzo 2020”, la nueva canción de Ceshia Ubau

Equipo de Periodistas

Marzo 23, 2024 08:13 AM

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau, lanzó su nueva canción "Marzo 2020", la que ya se encuentra en todas sus redes sociales y plataformas, para disfrute de sus seguidores.

La pieza musical narra la historia de amor a distancia que tuvo lugar durante los inicios de la pandemia del Covid-19 entre Costa Rica y Guatemala.

La artista se refiere en su canción a la cuarentena obligatoria al declararse la emergencia mundial del Coronavirus.

“La canción es un relato íntimo que atraviesa fronteras físicas y emocionales. La historia narra un romance a distancia entre Costa Rica y Guatemala durante los primeros días de la pandemia del Covid-19. El amor entre Ceshia y su pareja se ve interrumpido por el cierre de fronteras, lo que los lleva a separarse físicamente. Años después, con la esperanza de reavivar la llama, se reencuentran con la excusa amistosa de devolver un suéter, pero el tiempo y la distancia han cambiado sus caminos irremediablemente”, se lee en las plataformas que promueven la canción.

Musicalmente, destacan que este nuevo sencillo representa una evolución en la propuesta artística de Ceshia Ubau, tanto a nivel sonoro como artístico, sobresaliendo un arreglo renovado en comparación con sus trabajos anteriores.

El lanzamiento fue posible con la colaboración con We Could Be Music, un sello musical sin fines de lucro que busca crear música con impacto social e invertir en una nueva generación de artistas de comunidades subrepresentadas.

Otros temas de Ceshia Ubau son "Melodía Sagrada", que retrata la historia de fortaleza y resiliencia de todas las mujeres migrantes, y “Para mi mama”, donde rescata el vínculo único entre madre e hija.

Con influencias que fusionan elementos tradicionales de Centroamérica con sonidos contemporáneos, Ceshia Ubau ha consolidado su posición en la escena musical con obras como "Con los Ojos del Alma" (2017) y su aclamado álbum "LUZ" (2022). Su compromiso con la música se refleja en su participación en campañas de derechos humanos y en su constante búsqueda de conectar con audiencias globales a través de plataformas digitales.