08:20 AM

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau ganó el galardón a Mejor Sencillo en los premios ACAM, de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, además de que los productores de su disco “Luz” ganaron en la categoría de “Productores del Año”.

Sin lugar a dudas, ambos reconocimientos son un aliciente para Ubau, quien vive exiliada en Costa Rica, país donde su música ha sido bien acogida y eso queda demostrado con estos dos premios que consiguió entre más de 200 artistas que compitieron en 22 categorías.

La gala en la que la cantautora nicaragüense y sus ingenieros fueron galardonados, se llevó a cabo este martes 12 de septiembre el Auditorio Nacional de Costa Rica.

“En los Premios ACAM nos llevamos el reconocimiento a Mejor Sencillo en la categoría Nueva Canción, con mi canción ‘Para Mí’”, escribió Ubau.

Asimismo, la cantautora también escribió en su página de Facebook: “Y mis queridos Rigoberto Alvarado y Brandon Cores ganaron como Productores del Año, por el trabajo realizado en mi disco LUZ”.

Ubau vive en el exilio desde hace 5 años y agradeció al país vecino del sur por todo el apoyo que le han brindado.

“Gracias Costa Rica por recibirme, hace cinco años muchos colegas artistas costarricenses me dieron su mano y me ayudaron a hacerme espacio en la escena musical de este país, esas son cosas que no se olvidan y las llevo siempre en mi corazón”, prosiguió.

Agradecimiento

La cantautora agradeció a todas las personas que formaron parte de este logro con “Para Mí”, una canción que dijo es muy especial.

“A cada persona involucrada en la realización de mi disco LUZ; Rigo, Brandon, Ricardo, Mariam, mi familia, @ibermusicas y muchas personas que acompañaron el proceso de este disco. Gracias a mi equipo de trabajo de @fazzarientertainment y @mfmplus por su apoyo y confianza en mí”, prosiguió.

Además, cabe resaltar que Ubau dedicó el premio a la comunidad migrante en Costa Rica: “mi gente linda de Nicaragua, venezolanos, colombianos, argentinos. Migramos con nuestros sueños, talentos, para desarrollarnos como seres humanos y a través de eso, aportar al crecimiento del país que nos recibe”.

Cabe recordar que esta joven cantautora lucha desde su metro cuadrado, como ella dice, contra la violencia, principalmente contra las mujeres, es un tema que le toca y le motiva también en lo artístico. Ha colaborado en campañas con la Unión Europea, Unicef y organizaciones de derechos humanos.