Joven organizó fiesta para denunciar infidelidad de su novio con su mejor amiga

Viral se volvió una fiesta que fue convocada por una joven quien invitó a su novio y a su mejor amiga. A la celebración de la fiesta de cumpleaños los asistentes llegaron con mascarillas.

"De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos me han apoyado en todos mis proyectos, en mis estudios, cuando he estado han estado ahí para mí”, dijo como palabras iniciales la joven víctima de infidelidad.

“Quiero que vean unas palabras hermosas que he encontrado, que me han encantado y sobre todo me han hecho ver como el amor de ellos es demasiado”, les dijo a los invitados a quienes les indicó que habían unas hojas con capturas de pantalla de conversaciones entre esas dos personas: su novio y su mejor amiga.

Los invitados comenzaron a leer los papeles con las capturas de pantalla y se leía que "la situación se les está yendo de las manos y que está cansada de ser la otra y no recibir el lugar que siente se merece, a lo que el joven le responde que la ama y que tenga paciencia. Incluso se revela que llevan tres años de relación en secreto" dice la nota del sitio www.depor.com

En ese momento la joven que denunciaba la infidelidad expresó “¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? Jurabas que yo era una tonta... Jamás me imaginé que tú serías capaz de hacerme esto, De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme esto ¿contigo? Quiero que por lo menos tengas un poco de vergüenza ¿qué pasaba por tu cabeza? Soy tu mejor amiga”.

El video se disparó en las redes sociales, fue grabado en una plaza comercial de Ecuador y se compartió en diferentes redes y en facebook tuvo 737 mil reacciones, 106 mil comentarios y 377 mil compartidas.

Tras la revelación de despecho por lo que le hicieron su amiga y novio; el novio comenzó a recoger los papeles con los mensajes de whatsapp entre él y su amiga, esta última intentaba huir del lugar y los jalaba.

"Para que se den cuenta de la clase de amiga y de novio que tenía", y pidió un aplauso "porque ellos hicieron todo lo posible para que ella se diera cuenta. Todos los hombres son ocrtados con la misma tijera todos los hombres son iguales, estoy cansada que tu fueras malo conmigo. Tu lo único que hicistes es hacerme infeliz. y todos ustedes disfruten la fiesta" y le pidio a los mariachis que animaran la fiesta.