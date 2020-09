Ley de ciberdelitos es un bozal, busca censura y autocensura de todos los nicaragüenses

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfiló el paquetazo de iniciativas de leyes mordaza contra la oposición nicaragüense con la implementación de la Cadena Perpetua, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la iniciativa de Ley Especial del Ciberdelito, esta última busca perseguir y sancionar los delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación.

La exguerrillera Dora María Téllez aseguró en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau que la “ofensiva” del régimen sandinista busca la “censura” y “autocensura” de las voces disidentes “quieren silenciar por completo las redes sociales y medios de comunicación que tienen plataformas digitales porque prácticamente a la dictadura se le ha hecho imposible”.

Según Téllez, estas medidas “autoritarias” reflejan “desesperación” frente a la resistencia ciudadana que no han podido desmontar desde abril 2018 y advirtió que podrían estar preparando más leyes mordazas “no logran controlar, no logran volver a su cauce de la realidad política como ellos la querían, por eso es que vas a ver esta ley y vas a ver más porque hay una desesperación en el régimen de no poder tener control de la resistencia ciudadana”, aseguró.

La propuesta establece en el Artículo 30 Propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. “Quien usando las tecnologías de la información, indique o difunde información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días multa”.

Leer más: Daniel Ortega impulsa Ley de Ciberdelitos, que censura y criminaliza redes sociales y ejercicio periodístico

Respecto a este artículo, Téllez señaló que los principales promotores de noticias falsas es el régimen Ortega Murillo "el gran divulgador de noticias falsas es el Ministerio de Salud que ha estado diciendo mentiras desde marzo de este año hasta la fecha. La ministra de salud debería estar presa y todos los troles que se han pagado con dinero del presupuesto que están en sitios custodiados protegidos porque amenazan a opositores", denunció.

Leer más: "Malvada" y "copia de Rusia" así califican analistas la Ley de Agentes Extranjeros que aprobarán en Nicaragua

La exguerrillera analizó que la iniciativa también busca “amenazar” al pueblo que tiene su perfil de Facebook, Twitter, e Instagram y manifestó que esto no debe callar a la ciudadanía “No nos vamos a callar, no nos vamos a dejar de procesar, vamos a decir que han cometido crímenes, vamos a decir que son una dictadura que miente, les molesta las voces libres y les molestan las redes sociales, las quieren callar, quieren liquidar la posibilidad que las personas nos expresemos en las redes sociales, esta es la máxima preocupación de estos regímenes, autoritarios, dictatoriales”.

Téllez considera que Ortega Murillo puede provocar un “apagón informativo” pero no les conviene porque significa apagar la economía “ellos siempre tienen la tentación de producir estos apagones informativos, cuando les conviene la señal de internet se interrumpe cada vez que iba a haber una operación limpieza, puede trabajar un apagón de internet pero el problema que tienen es que van apagar la economía del país, todo se maneja ahora vía redes sociales”.

Al igual que Téllez, el analista José Pallais señaló que el proyecto de Ley tiene la “intención” de tener una población “desinformada”, una ciudadanía que no proteste, denuncie abusos del poder y una prensa sometida o temerosa con penas de cárcel.

“Basta que el Ministerio Público diga que una noticia es falsa, es una amenaza contra todos los ciudadanos, pretende criminalizar, llevar temor”, expresó Pallais.

El Artículo 43 La Extracción establece: “Para efectos de extradición relacionado a la comisión de los delitos tipificados en la presente ley, a falta de tratados o convenios internacionales de los cuales la República Nicaragua se ha estado parte, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo dispuesto en la ley número 406 Código Procesal Penal, lo cual se aplicará también a los aspectos que no haya sido previstos por el tratado o convenio respectivo”.

Al respecto, Pallais señala que para perseguir o extraditar a un ciudadano tiene que ser delito en ese país debido a que las leyes no ser aplicadas arbitrariamente con objetivos políticos “las leyes no permiten manipulaciones, va a ser muy difícil, ya que se conoce el tipo de régimen porque ya saben que violenta sus propias leyes. Aquí hay un pueblo dispuesto a resistir, hay un pueblo valiente, este paquete totalitario, esta avanzada de censura, persecución lo están haciendo porque no han podido callar a los nicaragüenses ni podrán”.

Según el analista, Ortega-Murillo está “paranoico” “desesperado” “dispuesto a golpear a cualquiera”, por eso llamó a todos los sectores a la “unidad” y dejar de promover la “división” “Hay que estar conscientes que esto no es porque el régimen está fuerte, lo están haciendo porque están débiles, repudiables, rechazados, refleja la realidad. Nunca es más oscuro cuando está más cerca de amanecer, una oscurana total porque saben que están en su fase terminal. Están preocupados más que nosotros lo están demostrando, iniciativa tras iniciativas, leyes tras leyes, ya no hallan qué hacer sino someter al control al ciudadano,, ya no hallan que inventar, cualquier locura, cualquier locura podemos esperar porque su tiempo se le ha agotado”.

Leer más: Se intensifica el asedio policial a defensores de derechos humanos en Nicaragua

El jurista considera que recurrir a la “inconstitucionalidad” no tiene sentido porque el sistema de justicia no funciona “aquí estamos en un régimen totalitario a estas alturas es una discusión sin sentido, la Corte Suprema de Justicia no funciona. Nadie puede esperar que cuando se ordena y orienta a la Corte Suprema de Justicia eso es una orden, nadie se va a atrever dentro de este sistema a desacatar”, argumentó.